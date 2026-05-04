Milan, Ordine: "All'ultimo mese del torneo con fiato corto e serbatoio quasi vuoto" — I rossoneri devono conquistare 6 punti su 9 nelle 3 partite che mancano per finire il torneo, contro rivali che non hanno nulla più da chiedere al campionato (Atalanta, Genoa, Cagliari), ma che venderanno - come è logico e giusto che sia - cara la pelle per avere la meglio sul Milan di Allegri. Franco Ordine, nel suo editoriale per il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, si è soffermato su vari temi dell'attualità rossonera.

"Nel girone di ritorno la contabilità è preoccupante. Troppo poco per chi ..." — È andato dalla scarsa qualità della rosa a disposizione del tecnico livornese alle prestazioni - scialbe - di alcuni singoli, come per esempio Ardon Jashari. Ma si è anche concentrato su cosa dovrebbe fare il Milan nel prossimo calciomercato estivo per rialzare la china. E mister Allegri non ha davvero nessuna responsabilità in questo disastro? Tutt'altro. Ecco cosa ha scritto Ordine sulla gestione dell'ultimo periodo.

"Il vero addebito che si deve mettere nel conto di Allegri è il seguente: è arrivato all’ultimo mese del torneo col fiato corto e con il serbatoio quasi vuoto. Nel girone di ritorno la contabilità è preoccupante: 6 vinte, 4 pari, 5 sconfitte. Troppe per chi ha avuto una striscia di imbattibilità durata 24 turni".