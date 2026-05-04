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Milan, Ordine: “Ecco qual è il vero addebito che si deve mettere nel conto di Allegri”

Massimiliano Allegri, allenatore AC Milan, qui durante Sassuolo-Milan di Serie A
Il giornalista sportivo Franco Ordine, nel suo editoriale per il 'Corriere dello Sport' di oggi in edicola, ha parlato anche dei (de)meriti di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, nella recente crisi di gioco e di risultati dei rossoneri
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan ha disputato un bellissimo girone d'andata, battendo rivali più forti e mantenendo a lungo l'imbattibilità dopo la prima battuta di arresto interna contro la Cremonese: sotto la guida di Massimiliano Allegri, la squadra rossonera sembrava lanciata a contendere lo Scudetto a Inter e Napoli. Sicuramente, ad ogni modo, sembrava destinata a rientrare in Champions League dopo una stagione di assenza.

Nel girone di ritorno del campionato, però, il Milan è crollato: ha tenuto botta fino all'8 marzo, giorno in cui ha vinto il secondo derby stagionale contro i nerazzurri. poi ha incassato quattro sconfitte in sette partite. E non ha solo detto addio alle chance di vincere il tricolore (da ieri cucito sul petto dell'Inter di Cristian Chivu per la 21esima volta), ma sta anche quasi per gettare alle ortiche una qualificazione Champions praticamente già conquistata.

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I rossoneri devono conquistare 6 punti su 9 nelle 3 partite che mancano per finire il torneo, contro rivali che non hanno nulla più da chiedere al campionato (Atalanta, Genoa, Cagliari), ma che venderanno - come è logico e giusto che sia - cara la pelle per avere la meglio sul Milan di Allegri. Franco Ordine, nel suo editoriale per il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, si è soffermato su vari temi dell'attualità rossonera.

"Nel girone di ritorno la contabilità è preoccupante. Troppo poco per chi ..."

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È andato dalla scarsa qualità della rosa a disposizione del tecnico livornese alle prestazioni - scialbe - di alcuni singoli, come per esempio Ardon Jashari. Ma si è anche concentrato su cosa dovrebbe fare il Milan nel prossimo calciomercato estivo per rialzare la china. E mister Allegri non ha davvero nessuna responsabilità in questo disastro? Tutt'altro. Ecco cosa ha scritto Ordine sulla gestione dell'ultimo periodo.

"Il vero addebito che si deve mettere nel conto di Allegri è il seguente: è arrivato all’ultimo mese del torneo col fiato corto e con il serbatoio quasi vuoto. Nel girone di ritorno la contabilità è preoccupante: 6 vinte, 4 pari, 5 sconfitte. Troppe per chi ha avuto una striscia di imbattibilità durata 24 turni".

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