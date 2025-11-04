Pianeta Milan
Milan, oggi Assemblea degli Azionisti: terzo bilancio in utile di fila per il club rossonero

Nel pomeriggio odierno ci sarà l'Assemblea degli Azionisti del Milan in videoconferenza: per l'occasione, sarà ratificato il bilancio del club di Via Aldo Rossi al 30 giugno 2025. Ancora in verde, per il terzo anno di fila
Si terrà nel pomeriggio di oggi, alle ore 16:00, con la modalità della videoconferenza, l'Assemblea degli Azionisti del Milan: lo ha ricordato 'Tuttosport' oggi in edicola. L'Assemblea ratificherà la chiusura di bilancio al 30 giugno 2025 con il terzo utile consecutivo.

Milan, oggi Assemblea degli Azionisti. Si approverà il bilancio

Dopo i 4,1 milioni di euro dell'esercizio finanziario del 2024, il Milan ha chiuso in attivo per circa 3 milioni di euro nell'ultima stagione. Un club in salute, testimoniato dal record di fatturato: 495 milioni di euro, con un aumento del 10% rispetto all'annata 2023-2024.

Su questo dato, ha sottolineato 'Tuttosport', ha impattato notevolmente il player trading, specialmente la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City per 55 milioni di euro più 10 di bonus. Il patrimonio netto del club è salito a 199 milioni di euro: un Milan solido, che cammina con le proprie gambe e che, pertanto, non avrà bisogno dell'intervento dell'azionista di maggioranza - RedBird - per aumenti di capitale o per ripianare perdite che non esistono.

Grazie all'ottimo lavoro sui conti, il Milan reggerà bene, a livello finanziario, anche l'annata in corso, in vista del prossimo bilancio, quello che si chiuderà al 30 giugno 2026, anche senza la partecipazione alla Champions League.

