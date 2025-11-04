Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, Baresi torna a farsi vedere sui social: il messaggio dell’ex capitano rossonero

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Baresi torna a farsi vedere sui social: il messaggio dell’ex capitano rossonero

Milan, Baresi rassicura i tifosi rossoneri: il messaggio social
Franco Baresi, ex storico capitano del Milan, si è fatto rivedere sui social dopo un periodo di convalescenza dovuto ad un intervento chirurgico per l'asportazione di un nodulo polmonare: il post social
Redazione PM

Torna a farsi vedere sui social, Franco Baresi, storico ex capitano e attuale vicepresidente onorario del Milan. Dopo il comunicato da parte del club rossonero dello scorso agosto circa il riscontro di una nodulazione polmonare con conseguente un intervento chirurgico il leggendario difensore milanista è tornato ad apparire in pubblico.

Il messaggio social di Baresi

—  

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Baresi nella giornata di ieri ha pubblicato un post su Instagram con la frase "Viva la vita" corredata da una sua foto e dalla canzone di Francesco Gabbani. Dopo la notizia sulla malattia, sottolinea la rosea, furono tantissimi i messaggi di sostegno all'ex capitano rossonero, anche da parte dei tifosi rivali.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Parma-Milan, chi sarà il partner di Leao in avanti? Le quotazioni degli attaccanti >>>

"Viva la Vita" è  la didascalia scelta da Baresi. Tanti anche ieri i commenti a sostegno: "Grande Franco" il messaggio di Paolo Maldini, "6xsempre mio capitano", le parole invece di Daniele Massaro.

Leggi anche
Cessione stadio San Siro a Milan e Inter, firma del rogito in settimana. Le parole di Sala
Parma-Milan, chi sarà il partner di Leao in avanti? Le quotazioni degli attaccanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA