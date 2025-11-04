"Viva la Vita" è la didascalia scelta da Baresi. Tanti anche ieri i commenti a sostegno: "Grande Franco" il messaggio di Paolo Maldini, "6xsempre mio capitano", le parole invece di Daniele Massaro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
ULTIME MILAN NEWS
Torna a farsi vedere sui social, Franco Baresi, storico ex capitano e attuale vicepresidente onorario del Milan. Dopo il comunicato da parte del club rossonero dello scorso agosto circa il riscontro di una nodulazione polmonare con conseguente un intervento chirurgico il leggendario difensore milanista è tornato ad apparire in pubblico.
Come riporta la Gazzetta dello Sport, Baresi nella giornata di ieri ha pubblicato un post su Instagram con la frase "Viva la vita" corredata da una sua foto e dalla canzone di Francesco Gabbani. Dopo la notizia sulla malattia, sottolinea la rosea, furono tantissimi i messaggi di sostegno all'ex capitano rossonero, anche da parte dei tifosi rivali.
"Viva la Vita" è la didascalia scelta da Baresi. Tanti anche ieri i commenti a sostegno: "Grande Franco" il messaggio di Paolo Maldini, "6xsempre mio capitano", le parole invece di Daniele Massaro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA