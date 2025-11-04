Franco Baresi, ex storico capitano del Milan, si è fatto rivedere sui social dopo un periodo di convalescenza dovuto ad un intervento chirurgico per l'asportazione di un nodulo polmonare: il post social

Torna a farsi vedere sui social, Franco Baresi, storico ex capitano e attuale vicepresidente onorario del Milan. Dopo il comunicato da parte del club rossonero dello scorso agosto circa il riscontro di una nodulazione polmonare con conseguente un intervento chirurgico il leggendario difensore milanista è tornato ad apparire in pubblico.