Il rinvio del rogito, giova ricordare, è slittato di qualche giorno per questione di tempi tecnici e burocratici : si attendevano le garanzie da parte degli istituti di credito coinvolti nell'operazione. Dovrà comunque arrivare prima del 10 novembre , giorno in cui scatterà il vincolo architettonico della Soprintendenza sul secondo anello del 'Meazza'.

Se per quel giorno, infatti, lo stadio di San Siro fosse ancora di proprietà del Comune di Milano, quindi pubblica e non di Milan e Inter, quindi privata, e scattasse pertanto il vincolo succitato, non sarebbe più possibile la demolizione del 'Meazza'. Di conseguenza, andrebbe all'aria l'intera operazione, poiché Milan e Inter non potrebbero più costruire lì il nuovo stadio come da loro progetto.