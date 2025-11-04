Pianeta Milan
Cessione stadio San Siro a Milan e Inter, firma del rogito in settimana. Le parole di Sala

Andrà in porto nel corso della settimana il rogito per la cessione dello stadio Giuseppe Meazza di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter. Bisogna fare presto, altrimenti scatterà il vincolo sul secondo anello. Il Sindaco non è...
Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come questi siano giorni decisivi per la cessione dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter: c'è grande attesa per il rogito che, a quanto pare, dovrebbe avvenire nel corso di questa settimana.

Stadio San Siro a Milan e Inter, rogito in arrivo

«Forse mercoledì, però non sono preoccupato - ha dichiarato sul tema il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala -. È chiaro che tutti noi vogliamo chiudere questa vicenda con il rogito, si lavora anche durante il weekend. Il rinvio è stato dettato da questioni tecniche tra le società più che con il Comune».

Il rinvio del rogito, giova ricordare, è slittato di qualche giorno per questione di tempi tecnici e burocratici: si attendevano le garanzie da parte degli istituti di credito coinvolti nell'operazione. Dovrà comunque arrivare prima del 10 novembre, giorno in cui scatterà il vincolo architettonico della Soprintendenza sul secondo anello del 'Meazza'.

Se per quel giorno, infatti, lo stadio di San Siro fosse ancora di proprietà del Comune di Milano, quindi pubblica e non di Milan e Inter, quindi privata, e scattasse pertanto il vincolo succitato, non sarebbe più possibile la demolizione del 'Meazza'. Di conseguenza, andrebbe all'aria l'intera operazione, poiché Milan e Inter non potrebbero più costruire lì il nuovo stadio come da loro progetto.

