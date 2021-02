Milan, occhio alla Stella Rossa di Falco e Falcinelli | Europa League News

Il 18 e 25 febbraio Milan contro la Stella Rossa allenata da Stankovic

La testa del Milan è rivolta, naturalmente, al campionato di Serie A, dove i rossoneri di Stefano Pioli sono primi in classifica. Ma naturalmente, nei pensieri del Milan c’è anche il doppio confronto di Europa League contro la Stella Rossa. Andata il 18 febbraio al ‘Marakana‘ di Belgrado; ritorno il 25 febbraio a ‘San Siro‘, Milano.

Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, nell’attesa del duplice match valevole per i sedicesimi di finale della coppa europea, ha presentato la Stella Rossa. La compagine serba, sulla carta sfavorita rispetto al Milan, è allenata da una vecchia conoscenza del calcio italiano. Si tratta di Dejan Stankovic, calciatore in Serie A con le maglie di Lazio (1998-2004) e Inter (2004-2013).

Uno che, solitamente, nei derby amava fare male al Diavolo e che, con tutto il suo gruppo, sicuramente venderà cara la pelle. Stanno inoltre arrivando sempre più pedine ‘tricolori’ alla corte di Stankovic, la cui squadra ha superato il Gruppo L di Europa League arrivando seconda, con 11 punti, dietro i tedeschi del TSG Hoffenheim (16) e davanti agli slovacchi dello Slovan Liberec (7) ed ai belgi del Gent (0).

Dopo l’attaccante Diego Falcinelli, arrivato in prestito dal Bologna la scorsa estate e già autore di 9 gol in 20 gare tra campionato serbo ed Europa League, a gennaio è stato il turno di Filippo Falco, prelevato dal Lecce e protagonista, nella stagione 2019-2020, di un gran bel campionato nella massima serie con i salentini allora allenati da Fabio Liverani. Falco, che per rompere il ghiaccio con i nuovi compagni si è esibito in una performance di ‘Bella ciao“, ha ricordato come sia stato compagno di squadra del milanista Franck Kessié quando erano al Cesena in Serie B.

Infine, la Stella Rossa, in vista del doppio confronto con il Milan, ha aggiunto alla sua rosa anche Axel Bakayoko, esterno offensivo francese preso in prestito nel calciomercato invernale dall'Inter, con cui ha vinto una Coppa Italia Primavera nel 2016 ed un Campionato Primavera nel 2017.