Stella Rossa, Falco: “Conosco bene Kessie” | Europa League News

Falco: “Io e Kessie compagni al Cesena”

Durante la conferenza stampa di presentazione, Pippo Falco, nuovo acquisto della Stella Rossa e prossimo avversario del Milan in Europa League, ha parlato anche di Kessie. "In questi anni ho investito molto nella mia crescita per arrivare a questo livello. In ogni squadra in cui ho giocato ho dato il massimo e spero di farlo anche qui a Belgrado. Il livello del calcio serbo è alto e ammiro Dejan Stankovic. Ha vinto tutto con l'Inter e ha portato qui la mentalità vincente. Milan? Conosco Kessie con cui ho giocato a Cesena, ho una buona opinione su di lui e sarà una bella lotta in mezzo al campo".