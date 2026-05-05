PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, Champions League a rischio: ecco le mosse di Allegri per evitare il naufragio

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Champions League a rischio: ecco le mosse di Allegri per evitare il naufragio

Massimiliano Allegri, allenatore AC Milan, qui durante Sassuolo-Milan di Serie A
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, si rende conto della brutta situazione in cui si sono infilati i rossoneri nel finale di stagione e sta pensando a delle contromisure per evitare di perdere un posto nella prossima Champions League
Daniele Triolo Redattore 

Per evitare di 'buttare via dieci mesi di lavoro', per dirla con le parole dell'allenatore Massimiliano Allegri, il Milan ora non deve fallire le prossime tre partite. La vittoria, 4-0, della Roma contro la Fiorentina di ieri sera ha portato i giallorossi - quinti in classifica - a -3 dai rossoneri e, pertanto, le gare del Diavolo contro Atalanta, Genoa e Cagliari saranno cruciali per salvare la stagione.

Al Milan serviranno necessariamente 6 punti su 9 per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, il traguardo minimo stagionale, dal punto di vista sportivo ma soprattutto economico. Qualificarsi alla Champions darà diritto ad ottenere 50 milioni di euro da investire nel calciomercato estivo per alzare il livello in vista della prossima stagione.

LEGGI ANCHE

Milan, Allegri vara il piano 'anti-crisi' da oggi a Milanello

—  

Secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, Allegri, al termine di Sassuolo-Milan 2-0 dell'ultima domenica al 'Mapei Stadium', ha ripetuto ai suoi ragazzi, nello spogliatoio, "non non siamo questi". Ed è il concetto che tornerà a ripetere oggi pomeriggio, nel centro sportivo di Milanello, alla ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo.

Punterà su orgoglio dei giocatori e recupero dell'autostima

—  

Allegri, per salvare la Champions, intende, sì, correre ai ripari. Ma non ribalterà tatticamente il suo Milan né, tanto meno, utilizzerà il pugno duro che già in passato con questo gruppo non ha mai funzionato. Il tecnico livornese, al contrario, punterà sull'orgoglio dei suoi giocatori e cercherà di far recuperare loro la stima nei propri mezzi.

Da due mesi mancano gioco e, soprattutto, identità 

—  

Il problema, però, come evidenziato dal 'CorSera' e che trova d'accordo anche noi di 'PianetaMilan.it', è che il Milan sembra essersi spento. Non è soltanto una questione di attacco inceppato (ultimo gol di un attaccante, Rafael Leão, in Cremonese-Milan 0-2 del 1° marzo scorso), ma di numeri impietosi (una sola vittoria e un solo gol segnato nelle ultime cinque partite ...) e della mancanza totale di gioco e identità.

La nostra analisi: Milan scomparso alla fine del sogno Scudetto. La proprietà cosa pensa?

—  

Di fatto, finché è stato in piedi il sogno Scudetto, che ha funzionato quasi come da 'incentivo', il Milan - pur non offrendo calcio champagne - si è saputo difendere bene e ha saputo attaccare con profitto. Poi è imploso. E sul campo del Sassuolo, l'assenza di Luka Modrić ha complicato ancora di più i piani di Allegri.

L'Inter ha festeggiato ancora una volta lo Scudetto, il Milan - eccezion fatta per la stagione 2021-2022 - accumula sempre pesanti ritardi in doppia cifra. Nell'ambiente rossonero c'è frustrazione, i tifosi sono quasi sul piede di guerra. La domanda è: alla società importa realmente qualcosa di tutto questo o basta centrare il quarto posto e chiudere i bilanci in utile con le plusvalenze derivante dalla vendita dei calciatori per essere soddisfatta?

Leggi anche
Milan, Ordine: “Ecco qual è il vero addebito che si deve mettere nel conto di Allegri”
Ordine sul calciomercato: “Milan, altro che ritocco: serve un robusto potenziamento...

© RIPRODUZIONE RISERVATA