Milan, Allegri vara il piano 'anti-crisi' da oggi a Milanello — Secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, Allegri, al termine di Sassuolo-Milan 2-0 dell'ultima domenica al 'Mapei Stadium', ha ripetuto ai suoi ragazzi, nello spogliatoio, "non non siamo questi". Ed è il concetto che tornerà a ripetere oggi pomeriggio, nel centro sportivo di Milanello, alla ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo.

Punterà su orgoglio dei giocatori e recupero dell'autostima — Allegri, per salvare la Champions, intende, sì, correre ai ripari. Ma non ribalterà tatticamente il suo Milan né, tanto meno, utilizzerà il pugno duro che già in passato con questo gruppo non ha mai funzionato. Il tecnico livornese, al contrario, punterà sull'orgoglio dei suoi giocatori e cercherà di far recuperare loro la stima nei propri mezzi.

Da due mesi mancano gioco e, soprattutto, identità — Il problema, però, come evidenziato dal 'CorSera' e che trova d'accordo anche noi di 'PianetaMilan.it', è che il Milan sembra essersi spento. Non è soltanto una questione di attacco inceppato (ultimo gol di un attaccante, Rafael Leão, in Cremonese-Milan 0-2 del 1° marzo scorso), ma di numeri impietosi (una sola vittoria e un solo gol segnato nelle ultime cinque partite ...) e della mancanza totale di gioco e identità.

La nostra analisi: Milan scomparso alla fine del sogno Scudetto. La proprietà cosa pensa? — Di fatto, finché è stato in piedi il sogno Scudetto, che ha funzionato quasi come da 'incentivo', il Milan - pur non offrendo calcio champagne - si è saputo difendere bene e ha saputo attaccare con profitto. Poi è imploso. E sul campo del Sassuolo, l'assenza di Luka Modrić ha complicato ancora di più i piani di Allegri.

L'Inter ha festeggiato ancora una volta lo Scudetto, il Milan - eccezion fatta per la stagione 2021-2022 - accumula sempre pesanti ritardi in doppia cifra. Nell'ambiente rossonero c'è frustrazione, i tifosi sono quasi sul piede di guerra. La domanda è: alla società importa realmente qualcosa di tutto questo o basta centrare il quarto posto e chiudere i bilanci in utile con le plusvalenze derivante dalla vendita dei calciatori per essere soddisfatta?