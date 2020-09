Milan-Novara 4-2, la partita di Kessié: sorprende la tenuta atletica

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ieri pomeriggio, a Milanello, l’amichevole Milan-Novara è terminata 4-2 per i rossoneri di Stefano Pioli. Questa mattina, il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola ha stilato un elenco dei promossi e dei rimandati del Milan dopo la prima amichevole stagionale.

Promosso, per esempio, Franck Kessié, centrocampista ivoriano classe 1996. Kessié, infatti, ha nella gambe appena due allenamenti, eppure gioca tutti i 60′ previsti dall’amichevole. L’avversario, in mezzo al campo, non era di quelli che ti mettono in difficoltà dal punto vista fisico, ma sorprende la tenuta atletica di Kessié.

Il quale, tra l'altro, conclude la gara da capitano del Milan dopo la sostituzione di Zlatan Ibrahimović nell'ultimo mini-tempo.