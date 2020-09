Milan-Novara 4-2, la partita di Ibrahimovic: il capitano delizia tutti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ieri pomeriggio, a Milanello, l’amichevole Milan-Novara è terminata 4-2 per i rossoneri di Stefano Pioli. Questa mattina, il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola ha stilato un elenco dei promossi e dei rimandati del Milan dopo la prima amichevole stagionale.

Promosso, per esempio, Zlatan Ibrahimovic il quale, nonostante i pochi allenamenti nelle gambe, è andato in campo dall’inizio, come punto di riferimento offensivo nel 4-2-3-1 del tecnico Pioli. Ibrahimovic si è saputo gestire benissimo, al solito, deliziando con alcune giocate sopraffine.

Il bomber nativo di Malmö è andato vicino al gol con un colpo di tacco verso la fine della seconda mini-frazione di gioco. Inizia il match da capitano, lo conclude in panchina osservando gli altri giocare. Non prima, però, di aver spedito Lucas Paquetá in rete.