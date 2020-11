Milan, no problem: te la cavi anche senza Ibrahimovic | Serie A News

Milan senza Ibrahimovic: il rendimento non ne risente

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic si ferma sul più bello. L’attaccante svedese, autore di 11 gol in 11 gare disputate finora in stagione tra Serie A ed Europa League, di cui 10 soltanto in campionato, si è infatti fatto male domenica sera al ‘San Paolo‘ di Napoli.

Ibrahimovic ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. A conti fatti, resterà fuori almeno 20 giorni. Forfait importante per il Diavolo, chiamato ad un duplice obiettivo. Ovvero, difendere il primato nella classifica di Serie A e trovare la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League.

Per il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, però, anche senza Ibrahimovic nessun problema o dramma per il Milan. Il Diavolo, infatti, è già stato costretto, in questo 2020, a fare a meno del suo bomber principe eppure il rendimento della squadra di Stefano Pioli non ha risentito poi molto.

Ibrahimovic, infatti, è stato assente in quattro partite della passata stagione sportiva, 2019-2020. Una a febbraio, 1-1 a ‘San Siro‘ contro il Verona, per influenza. Tre nel mese di giugno, per i postumi di una lesione al polpaccio. In quelle occasioni, per il Milan, un pareggio (0-0 a Torino contro la Juventus nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, dove Ibra, per giunta era anche squalificato) e due vittorie. Nella fattispecie, il 4-1 di Lecce e il 2-0 di ‘San Siro‘ contro la Roma.

Quindi, nella stagione 2020-2021, Ibrahimovic ha saltato per ora altre quattro gare del Milan. Quelle contro Crotone e Spezia in Serie A, che il Diavolo ha vinto per 2-0 fuori casa e 3-0 in casa, e quelle contro Bodø/Glimt e Rio Ave nei preliminari di Europa League, terminate 3-2 e 1-1 (con vittoria, poi, dei rossoneri ai calci di rigore). Insomma, anche senza Ibrahimovic il Diavolo è imbattuto nel 2020: in 8 partite senza il nativo di Malmö, lo 'score' è di 5 vittorie e 3 pareggi.