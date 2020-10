Milan, nelle prossime ore nuovo tampone per Duarte

Duarte ancora positivo al coronavirus. Ma il Milan spera

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha ricordato come, nonostante abbia abbondantemente superato i 15 giorni di quarantena, il difensore Léo Duarte sia ancora positivo al coronavirus. Duarte, addirittura, aveva contratto il CoVid_19 prima di Zlatan Ibrahimović, suo compagno di squadra, risultato già negativo al doppio tampone ed in procinto di tornare ad allenarsi a Milanello. Nelle prossime ore, ha riferito il quotidiano romano, Duarte si sottoporrà nuovamente al tampone sperando in qualche buona nuova. Il suo rientro, a breve giro di posta, sarebbe importante per un Milan davvero a corto di difensori … LO CHIAMANO GIÀ IL DERBY DEL COVID_19. ECCO TUTTI I POSITIVI >>>