Derby Inter-Milan: 5-2 per i nerazzurri come contagiati da CoVid_19

Inter-Milan, il derby del CoVid_19: già 7 positivi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha fatto il punto della situazione a meno di una settimana dal derby Inter-Milan, in programma sabato 17 ottobre, alle ore 18:00, a San Siro. Questo Inter-Milan, infatti, potrebbe già essere ribattezzato il ‘derby del coronavirus‘, visto che ci sono già 7 calciatori positivi al CoVid_19 tra nerazzurri e rossoneri. L’Inter, molto probabilmente, dovrà fare a meno di Ionut Radu, Alessandro Bastoni, Milan Škriniar, Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini. Il Milan, invece, dei difensori Léo Duarte e Matteo Gabbia. L’Inter, per evitare la fuoriuscita di nuovi contagi, si è messa volontariamente ‘in bolla’. Chi, invece, non salterà il derby Inter-Milan è Zlatan Ibrahimović. L’attaccante svedese, dopo 15 giorni, è guarito: negatività al coronavirus certificata da un doppio tampone. Il nativo di Malmö, pertanto, sarà della partita. IL DERBY SI GIOCHERÀ? ECCO L’OPINIONE DELL’A.T.S. DI MILANO >>>