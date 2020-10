TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 11 ottobre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, domenica 11 ottobre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina dedica la sua prima pagina al duello che ci sarà, il prossimo 28 ottobre a Torino, tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. In Champions League, infatti, si sfideranno Juventus e Barcellona. In alto, sotto la testata, si parla di Polonia-Italia, in campo stasera alle ore 20:45 a Danzica.

C’è curiosità, sul fronte bianconero, per vedere la prima prestazione di Federico Chiesa da calciatore della ‘Vecchia Signora‘. Quindi, si parla del Torino di Urbano Cairo, definito dal quotidiano ‘un pianto’ e del 3-0 della Colombia ai danni del Venezuela. Sugli scudi, gli atalantini Luis Muriel e Duván Zapata.

