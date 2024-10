Cuore, grinta e passione: Morata è leader del Milan, ma non basta

Alvaro Morata ha, ancora una volta, dimostrato la sua presenza in campo con molta grinta: sempre più leader in questo Milan

Nel''estate del lontano 2017, Alvaro Morata si trasferì al Chelsea , fortemente voluto da Antonio Conte , il quale lo aveva già valorizzato precedentemente alla Juventus . Morata , riconoscente di ciò, dichiarò: "Mi sento in debito con Conte; ha sempre scommesso su di me" .

Ieri sera, i due si sono ritrovati, ma da avversari: Conte sulla panchina del Napoli e Morata in campo con la maglia del Milan sulle spalle. Per Conte è stata una serata di gioia, visti i 3 punti conquistati, mentre per Morata il "debito" si traduce in punti da recuperare in classifica.