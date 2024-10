'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Milan-Napoli , partita della 10^ giornata della Serie A 2024-2025 disputatasi a 'San Siro' e terminata 0-2 per gli ospiti. Voto 6,5 , secondo il quotidiano sportivo nazionale, per la direzione di gara dell'arbitro Andrea Colombo , classe 1990, della sezione A.I.A. di Como: una prestazione "di personalità".

Moviola Milan-Napoli 0-2, Morata in gol ma è tutto inutile

Anche perché, a ben vedere, la partita è stata relativamente tranquilla. Pochi falli, correttezza in campo, nessuna contestazione nei riguardi dell'arbitro e V.A.R. decisivo nella disamina dell'episodio chiave del match. Al 47', proprio in apertura di ripresa, cross dalla destra di Samuel Chukwueze e colpo di testa di Álvaro Morata a battere Alex Meret per la rete che avrebbe riportato il Diavolo - già sotto di due reti - in partita.