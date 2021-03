Milan-Napoli: il punto sul rientro degli infortunati | Serie A News

Domenica Milan-Napoli: ecco chi può rientrare tra i rossoneri

Archiviato il pari di ‘Old Trafford‘, il Milan di Stefano Pioli pensa già al Napoli. Domenica sera, infatti, alle ore 20:45, arriveranno a ‘San Siro‘ gli azzurri di Gennaro Gattuso per uno scontro che profuma di alta, altissima classifica. Una partita che tanto potrà dire nell’ottica della qualificazione dell’una e dell’altra squadra alla prossima Champions League.

Il Milan, come noto, ha tanti giocatori in infermeria. Ieri sera, a Manchester, mancavano ben sei titolari. Quanti di questi calciatori infortunati, effettivamente, hanno la possibilità di tornare a disposizione per Milan-Napoli di Serie A? Il ‘Corriere dello Sport’ oggi in edicola ha provato a fare il punto della situazione in casa rossonera.

Alessio Romagnoli, partito alla volta dell’Inghilterra ma poi rimasto in tribuna per un pestone rimediato domenica scorsa a Verona, dovrebbe essere del match, seppur stringendo i denti. Salvo ripensamenti dell’ultima ora. Il tecnico Pioli spera anche di recuperare Theo Hernández ed Ante Rebić, che non hanno problemi muscolari (problema gastrointestinale il primo, infiammazione all’anca il secondo).

Possibile, secondo il quotidiano romano, anche auspicare una convocazione per Hakan Çalhanoğlu e Mario Mandžukić. Per il trequartista turco ed il centravanti croato, però, saranno decisivi gli allenamenti di queste 48 ore. Infine, certa l’assenza di Ismaël Bennacer e di Zlatan Ibrahimović dal match contro i partenopei dell’ex Gattuso. Lo svedese, in particolare, svolgerà nuovi esami all’inizio della prossima settimana.

Per Ibra, pertanto, nel mirino c’è il ritorno degli ottavi di Europa League contro il Manchester United di giovedì prossimo a ‘San Siro‘. Qualche giorno in più (Firenze?) per rivedere invece il campo il regista franco-algerino. Il Milan vuole prendere in Brasile il post Ibra. Ecco di chi si tratta >>>