Milan-Napoli con Fofana e Pulisic certezze rossonere — In Milan-Napoli, senza Matteo Gabbia (infortunato), Theo Hernández e Tijjani Reijnders (squalificati) e con un Rafael Leão in un momento complicato, Fonseca chiederà a Fofana e Pulisic (oltre che al portiere Mike Maignan) di far pesare la loro leadership, tecnica e e umana, nei confronti dei compagni per portare a casa tre punti che sarebbero di vitale importanza per la classifica.

Fofana, presentatosi al pubblico rossonero nell'intervallo di Milan-Torino, prima giornata di campionato, ha giocato dalla partita successiva, quella di Parma, sempre titolare. Sostituito soltanto contro Venezia, Lecce e Bruges in Champions League a risultato abbondantemente in ghiaccio. Perché? Per caratteristiche è intoccabile: nessuno, in rosa, ha la sua intelligenza nella lettura delle giocate degli avversari.

Il francese e lo statunitense sono due giocatori totali — Il numero 29 rossonero, però, non è solo un mediano di rottura. Sa condurre il gioco, distribuire la palla, calciare da fuori. Insomma, un centrocampista totale che nello scacchiere tattico del Diavolo non può non esserci. Per Pulisic parlano i numeri: ha già segnato 7 reti e fornito 3 assist in 11 partite tra Serie A e Champions League. Un po' ala, un po' fantasista, un po' attaccante.

Ma corre come una mezzala e aiuta tantissimo anche in fase di copertura. Nel cuore dei tifosi, ha chiosato 'La Gazzetta dello Sport', 'Capitan America' ha scavalcato Leão. E se per Milan-Napoli Fofana sarà come sempre l'uomo d'equilibrio, Pulisic non potrà che essere l'asso nella manica per avere la meglio sulla squadra di Conte.