Nel caso in cui, invece, fosse l'inglese a giocare nei due in mediana, troverebbe spazio Samuel Chukwueze come esterno destro offensivo, dirottando Christian Pulisic da trequartista.

In attacco, unica punta disponibile sarà Álvaro Morata. Out per infortunio Tammy Abraham. Piccola speranza di recuperare Luka Jović, ma soltanto se darà risposte positive in allenamento, visto che, da tempo, soffre di pubalgia.