Per il quotidiano torinese, non si tratta di un infortunio di grossa entità , ma gli esami strumentali hanno evidenziato la presenza di un marcato sovraccarico al polpaccio con un po' di sangue . Qui è scattato il campanello d'allarme in casa rossonera. Gabbia, perno della retroguardia di Fonseca, non salterà soltanto Milan-Napoli di domani, ma anche Monza-Milan di sabato sera all'U-Power Stadium.

Potrebbe tornare in Cagliari-Milan a novembre

Poi farà dei nuovi controlli per capire a che punto sarà il riassorbimento dell'edema. Il Diavolo spera di recuperarlo per Real Madrid-Milan di martedì 5 novembre al 'Santiago Bernabéu' in Champions League. Mal che vada, rientrerà nel successivo Cagliari-Milan di campionato di sabato 9 novembre. Al suo posto, per Milan-Napoli, giocheranno dunque due difensori tra Fikayo Tomori, Strahinja Pavlović e Malick Thiaw.