Milan-Napoli 0-1: Politano, la bestia nera del Diavolo | Serie A News

Milan-Napoli 0-1: conto aperto di Politano con i rossoneri

Matteo Politano, autore del gol-vittoria degli azzurri in Milan-Napoli 0-1 di ieri sera a ‘San Siro‘, è giunto alla sua terza rete a Milano, contro i rossoneri, con due maglie diverse. Si può ben dire come l’ex interista sia la vera e propria bestia nera del Diavolo.

Politano, già 8 gol e 4 assist in 25 gare di Serie A quest’anno con il Napoli, era infatti andato a segno contro il Milan in Milan-Sassuolo 4-3 della stagione 2016-2017, poi in Milan-Sassuolo 1-1 della stagione seguente, 2017-2018. Lo ha ricordato il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola.

Corteggiato in passato dal Milan, proprio quando sulla panchina rossonera sedeva il suo attuale mister, Gennaro Gattuso, l’esterno offensivo romano classe 1993 si è preso un’altra soddisfazione con il Napoli. Stavolta, però, centrando il successo grazie alla sua rete in contropiede al 49′. In Spagna scrivono di un’offerta di 30 milioni del Milan per un top player >>>