Milan-Napoli 0-1, Pioli vs Massa: “Ma cosa fa Giroud?” | Serie A News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato Milan-Napoli, partita della 18^ giornata della Serie A 2021-2022, terminata 0-1 per gli ospiti con il gol in apertura di Eljif Elmas. Le dichiarazioni di Pioli nel post-partita di 'San Siro' sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche da 'La Gazzetta dello Sport'.

"Non siamo stanchi - ha esordito Pioli nella sua analisi di Milan-Napoli -, ma si può giocare con più qualità, questo certamente. Però abbiamo fatto una partita di grande intensità contro una squadra come il Napoli, bravissimo nel palleggio. Ci è mancata la giocata giusta".

"Abbiamo fatto una partita energica - ha incalzato Pioli al termine di Milan-Napoli -. Abbiamo fatto degli errori, certo, abbiamo preso un gol all'inizio e questo ci ha procurato delle difficoltà. La partita si è complicata, però abbiamo rischiato veramente poco. Negli ultimi 20-25 metri a volte serve la giocata individuale che ci è mancata".

Sul gol annullato al 90' di Milan-Napoli a Franck Kessié per una posizione di fuorigioco di Olivier Giroud considerata attiva, Pioli ha poi commentato: "Lo so che diranno che per regolamento è giusto, ma se un giocatore è per terra e non fa niente per intervenire come si fa a dire che ha ostacolato il difensore?".

"Guardate l'atteggiamento di Giroud - ha aggiunto poi Pioli dopo aver rivisto al monitor il gol tolto ai suoi -. La sua posizione, sta a terra con le gambe larghe. Non fa nulla per intervenire. Come si fa a sostenere che potesse ostacolare Juan Jesus? L'arbitro ha fatto subito riferimento ad Atalanta-Roma, ma questo non mi interessa".

"Non meritavamo di perdere, ma pazienza - ha concluso Pioli nella sua disamina di Milan-Napoli -. Ora lecchiamoci le ferite e prepariamoci a ripartire mercoledì".