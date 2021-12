Milan-Napoli 0-1: gol e highlights (18^ giornata Serie A) | Video

Gol e highlights di Milan-Napoli 0-1: Eljif Elmas condanna i rossoneri alla seconda sconfitta stagionale a 'San Siro'. Polemiche nel finale

Calcio d'angolo di Piotr Zieliński , colpo di testa di Eljif Elmas e gol. Milan-Napoli , big match della 18^ giornata della Serie A 2021-2022 disputatosi ieri sera a 'San Siro', di fatto si è deciso in apertura. Dopo soli 4' di gioco.

'Colpa' di Olivier Giroud, il quale, sdraiato per terra nell'area di rigore campana, è stato punito per una posizione di fuorigioco ad oggi ancora tutta da chiarire. Vediamo, ad ogni modo, gol e highlights di Milan-Napoli 0-1 di 'San Siro' in questo video.