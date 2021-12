Risultati Serie A – Milan-Napoli 0-1: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Milan-Napoli, partita della 18^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco quanto è successo nel match di 'San Siro'

Sconfitta amara per un brutto Milan che, nel complesso, merita la sconfitta. Ancora una prestazione decisamente sottotono per i ragazzi di Stefano Pioli, che vanno sotto dopo soli 5 minuti con il gol di Elmas sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nel corso della partita poche occasioni per cercare di raddrizzare la partita, ma il gol annullato a Franck Kessie nel finale è tutto da rivedere. Fischiato un fuorigioco su Olivier Giroud, giudicato attivo. L'Inter si allontana ancora di più, un punto sarebbe stato vitale almeno per tenere dietro il Napoli. Ecco tabellino e marcatori del match.