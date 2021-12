Pagelle Milan-Napoli 0-1: Tomori muro, Ballo-Touré inadeguato

PAGELLE MILAN-NAPOLI - Sconfitta amara per un brutto Milan che, nel complesso, merita la sconfitta. Ancora una prestazione decisamente sottotono per i ragazzi di Stefano Pioli, che vanno sotto dopo soli 5 minuti con il gol di Elmas sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nel corso della partita poche occasioni per cercare di raddrizzare la partita, ma il gol annullato a Franck Kessie nel finale è tutto da rivedere. Fischiato un fuorigioco su Olivier Giroud, giudicato attivo. L'Inter si allontana ancora di più, un punto sarebbe stato vitale almeno per tenere dietro il Napoli. Nelle prossime schede le pagelle rossonere della nostra www.