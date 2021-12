Calciomercato Milan – Difesa, sfida a Inter e Juve per un italiano top

Tra poco più di dieci giorni ripartirà il calciomercato ed il Milan, come noto, dovrà acquistare un difensore centrale per sopperire all'assenza di Simon Kjær. Il quale, operato ai legamenti del ginocchio sinistro, dovrà rimanere fuori per il resto della stagione. Sono tanti i nomi accostati al Diavolo in questo periodo: i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara sono alla ricerca del profilo idoneo per completare la rosa di mister Stefano Pioli.