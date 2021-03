Milan-Napoli 0-1: “Milan, che tonfo” | Serie A News

Milan-Napoli 0-1: l’analisi de ‘La Gazzetta dello Sport’

Milan-Napoli, a ‘San Siro‘, ha certificato l’addio definitivo del Diavolo di Stefano Pioli alle residue chance di vincere lo Scudetto. L’Inter, infatti, ha vinto a Torino contro i granata volando a +9 e la battuta d’arresto interna, 0-1, dei rossoneri contro la squadra di Gennaro Gattuso, di fatto, ora sta mettendo anche a rischio un posto tra le prime quattro per il Milan.

La Juventus, vittoriosa 1-3 a Cagliari (tripletta di Cristiano Ronaldo) è infatti a -1 ma, con una partita da recuperare, è virtualmente davanti al Milan al secondo posto nella classifica di Serie A. La distanza del Milan da Napoli e Roma, entrambe appaiate a quota 50 (azzurri con una gara, quella contro la Juve, in meno …) è di 6 punti. Bisogna cominciare a guardarsi le spalle.

Questo, in sostanza, il pensiero de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola analizzando Milan-Napoli 0-1, risultato maturato nel posticipo del 27° turno di campionato. Un Milan apparso piuttosto stanco per le fatiche infrasettimanali di Europa League a Manchester (non è un caso che la Roma, altra squadra che aveva giocato giovedì, ha perso a Parma …). Ciò si è evinto nell’azione del gol, quando i giocatori del Milan hanno perso palla innescando il rapido contropiede del Napoli.

Pallone da Elseid Hysaj per Piotr Zieliński, quindi filtrante del polacco per Matteo Politano nelle praterie della difesa rossonera che non è riuscita a rientrare in tempo. Rasoiata, chirurgica ma sporca, del fedelissimo dell’ex Gattuso e rete, pesante, per il successo partenopeo. Contro una squadra, va detto, che ieri in campo aveva soltanto 4 titolari. Le tante assenze iniziano a farsi sentire per il Milan, che ha perso la terza gara nelle ultime sei.

Il Milan di Pioli, specialmente nella seconda parte della ripresa, ha inseguito il pari con passione. Ci ha provato, ma non è bastato. Il Diavolo, però, può recriminare perché manca un rigore per un intervento di Tiémoué Bakayoko nel finale su Theo Hernández. Il V.A.R. ha convocato l’arbitro Fabrizio Pasqua al monitor. Ma questi ha optato per non concedere lo stesso il penalty ai rossoneri.

Pioli è stato bravo, in passato, a rialzare il Milan dopo due cadute ed una frenata, contro Spezia, Inter ed Udinese. Ci riproverà ancora. Non conta, in fin dei conti, quante volte si cade, bensì come si arriva al traguardo. Intanto il Milan osserva un attaccante in Premier League >>>