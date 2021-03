Milan-Napoli 0-1: Gattuso esorcizza il suo Diavolo | Serie A News

Milan-Napoli 0-1: Gattuso, vendetta contro i rossoneri

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, si è preso la vendetta contro il suo Milan. La squadra per la quale ha sempre tifato, nella quale ha trascorso gran parte della carriera (vittoriosa) da calciatore e che ha allenato fino a due anni fa, è quella che, di fatto, ne ha rilanciato le ambizioni in chiave Champions.

Con la vittoria in Milan-Napoli 0-1, ieri sera a ‘San Siro‘, infatti, la squadra di Gattuso è salita a quota 50 punti, a -6 dal Milan, ma con una partita in meno (7 aprile, ‘Allianz Stadium‘, Juventus-Napoli). L’allenatore calabrese ha conquistato il suo primo successo in panchina da ex contro il Milan. Nel girone d’andata, infatti, a Napoli, il Diavolo si era imposto per 1-3.

Esorcizzato, così, il suo Diavolo, Gattuso, come riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, vede la luce in fondo al tunnel. Una luce che, forse non è un caso, arriva proprio da ‘San Siro‘, quello che è stato il suo stadio per così tanti anni. Proverà, adesso, a centrare l’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League, promesso al Presidente Aurelio De Laurentiis, per poi salutare tutti e partire per una nuova avventura.

