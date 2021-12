Milan-Napoli 0-1: “Errore al VAR” | Serie A News

Milan-Napoli, ieri sera a 'San Siro', è terminata 0-1 per gli azzurri. Nel finale annullato un gol al Diavolo. Sembrato onestamente regolare

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato Milan-Napoli, big match della 18^ giornata della Serie A 2021-2022, terminata 0-1 per gli azzurri. La 'rosea' ha subito fatto presente come il gol di Franck Kessié, annullato al 90', fosse da concedere, e che, dunque, il Diavolo sarebbe riuscito, alla fine, a conquistare almeno un punto.