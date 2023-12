Milan, Simic indica la strada: il progetto giovani e i nuovi che avanzano

I momenti di difficoltà, spesso, posso diventare delle opportunità da cogliere al volo. Il Milan falcidiato dagli infortuni, e con una media da spavento , vince e convince contro il Monza nonostante aggiunga alla lunga lista degli stop forzati altri due giocatori, Noah Okafor e Tommaso Pobega . Eppure, come detto gli ostacoli possono diventare delle occasioni e Jan-Carlo Simic non se la fa scappare, diventando il protagonista assoluto della sfida di San Siro.

Un Milan sempre più giovane

Come analizzato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Simic è solo uno dei giovani lanciati dal Milan in questa stagione. Prima Bartesaghi, poi il record-man (o baby) Camarda e ora il difensore classe 2005. Non dimentichiamo, però, anche Nsiala e Jimenez, convocati in precedenza seppur senza collezionare la prima entrata in campo fra i grandi.