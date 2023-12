Milan-Monza 3-0, Pioli e gli infortuni: “Si gioca troppo” | Serie A News

Milan-Monza 3-0, il commento di Pioli nel post-partita di 'San Siro' — Oggi sono in programma gli esami per Pobega e Okafor e si chiarirà l'entità degli infortuni e i tempi di recupero del centrocampista e dell'attaccante. Intanto, però, Pioli, dopo Milan-Monza 3-0, è sembrato avere le idee molto chiare sulla questione. «Si gioca troppo e questo vale per tutti, fin quando chi sta sopra di noi non lo capisce sarà sempre così. Guardate il Newcastle: nell’ultima partita ha avuto due infortuni nel primo tempo, Joelinton e Fabian Schär. I nostri speriamo tornino presto. Okafor ha appena recuperato da un problema all’altra gamba, mi auguro che non sia nulla di così serio».

Contro il Monza, ad ogni modo, il Milan di Pioli è tornato a vincere e convincere. «Ora dobbiamo lavorare su noi stessi, alzare il livello e dare continuità. Vogliamo andare avanti così, vincere divertendoci», ha spiegato Pioli. Reijnders ha dichiarato di credere ancora allo Scudetto e l'allenatore ha replicato così: «I miei giocatori fanno bene a crederci e io credo nelle loro potenzialità. Penso anche che il nostro prossimo obiettivo sia la Salernitana. Dobbiamo guardare noi stessi, l’obiettivo è essere tra le prime quattro e per centrarlo serve continuare a vincere. Al contrario, non dobbiamo guardare la classifica: inutile farlo se poi non pensi alla prossima partita come se fosse l’ultima da giocare con la maglia del Milan. Solo con questa mentalità potremo non avere rimpianti».

"Visti con diffidenza, ma abbiamo un grande potenziale" — Pioli ha poi chiosato: «All’esterno siamo sempre stati visti con diffidenza, anche quando sono arrivati grandi risultati. Questa negatività non è mai entrata a Milanello, nemmeno nell’ultimo periodo. Del resto siamo il Milan, abbiamo un grande potenziale ed è normale che ci siano delle critiche». LEGGI ANCHE: Mercato Milan, gli esuberi finanziano un doppio colpo da sogno >>>

