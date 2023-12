Milan, la favola di Simic: esordio e gol. “Lo sognavo davanti alla tv”

Milan-Monza, Simic in campo e in gol: "Un sogno" — Esordio assoluto in Prima Squadra e in Serie A bagnato con una rete importante. Simic, che Pioli già aveva 'testato' in amichevole, contro Real Madrid e Juventus, nell'ultima tournée statunitense, si è fatto trovare pronto, quasi da centravanti vero, in area piccola sull'assist di Rafael Leão anticipando Lorenzo Colombo, bomber del Monza di proprietà del Milan, con cui si era allenato spesso, la scorsa estate, tra Milanello e la California.

Simic è andato in gol per il Milan a 18 anni e 229 giorni: il quotidiano torinese ha ricordato come, nell'era dei tre punti a vittoria (dalla stagione 1994-1995 in poi), soltanto Alexandre Pato e Alberto Paloschi avevano segnato più giovani di lui con la maglia del Milan in Serie A. "È un sogno per ogni bambino esordire con il Milan, farlo poi a 'San Siro', segnando una rete, è stato bellissimo", ha detto il numero 82 rossonero a fine partita.

Idolo Maldini, i consigli del tecnico e dei senatori — "A casa davanti alla tv ogni tanto lo immaginavo: “Magari presto entro e faccio gol, come sarebbe bello?” - ha raccontato Simic dopo Milan-Monza 3-0 -. Se ho sentito il coro della Curva Sud per me dopo il gol? No, non ho sentito niente, ero nel mio mondo". "Pioli mi ha detto di tenermi sempre pronto, perché in ogni minuto può succedere qualcosa - ha aggiunto -. Tutti i compagni mi hanno dato consigli, penso a Olivier Giroud, Kjær e Alessandro Florenzi. Sono grato a loro, ora dovrò portare i pasticcini".

I genitori si sono commossi in tribuna. "Devo tutto a loro, si sono trasferiti in Italia per starmi vicino, mi hanno sempre aiutato per rimanere concentrato, sveglio, sul pezzo". E un ringraziamento finale è andato anche a Maldini: "Era il mio idolo da bambino, guardavo i suoi video - ha concluso Simic -. È un onore che mi abbia acquistato e faccio di tutto per ripagare la fiducia del club. Quando mio papà due anni fa mi disse che mi voleva il Milan, ero in palestra e gli risposi: “Sì certo, mi vuole il Milan”. Non ci credevo". LEGGI ANCHE: Mercato Milan, gli esuberi finanziano un doppio colpo da sogno >>>

