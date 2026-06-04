Niente Champions League per il Milan , ma i rossoneri si consolano con il Mondiale. E' uno dei paradossi più grandi in casa Milan, reduce da una stagione a dir poco deludente che ha dato il via ad una rivoluzione tecnico-societaria. Nonostante il quinto posto in classificato saranno diversi i rossoneri a partire per il Mondiale.

Milan, quanti partenti da Milanello: missione Mondiale

La spedizione che partirà da Milanello costa ben dieci elementi al diavolo. Come riferito da Tuttosport, a guidar Neil gruppo ci sono Christian Pulisic (Stati Uniti) e Santiago Gimenez (Messico), seguiti da Adrien Rabiot e Mike Maignan (Francia), Luka Modric (Croazia) e Rafael Leao (Portogallo). A seguire poi anche i belgi De Winter e Saelemaekers, lo svizzero Jashari e l'ecuadoriano Estupinan.