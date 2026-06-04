Calciomercato, chi è la scheggia da 40 milioni di euro individuata dal Milan per sostituire Leao? Le ultime
Con ben 10 convocati, il Milan risulta essere la squadra italiana con la maggior partecipazione dei propri tesserati ai Mondiali. Il distacco, infatti è netto. guardano un'ipotetica classifica, il Mila risulta essere al primo posto:
In totale, la Serie A porterà ai mondiali circa 71 giocatori: numero importante che però è lontanissimo da quelli della Premier League: in Inghilterra, infatti, sono ben 200 i partenti per il mondiale. Purtroppo però, come tutti sappiamo, l'Italia non parteciperà alla competizione , di conseguenza i contingenti dei club grandi si sono assottigliati.
In un momento in cui al Milan ci sono più punti interrogativi che certezze, il mondiale certifica che il valore della rosa del diavolo non è affatto basso, anzi. Con i giusti innesti La Rosa rossonera può solo che alzarsi di livello.
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