PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Il paradosso Milan: fuori dalla Champions ma ‘regina dei Mondiali’

RASSEGNA STAMPA

Il paradosso Milan: fuori dalla Champions ma ‘regina dei Mondiali’

Il paradosso Milan: fuori dalla Champions ma ‘regina dei Mondiali’ - immagine 1
Niente Champions per il Milan, ma i rossoneri volano al Mondiale: la speciale classifica che incorona il diavolo
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Niente Champions League per il Milan, ma i rossoneri si consolano con il Mondiale. E' uno dei paradossi più grandi in casa Milan, reduce da una stagione a dir poco deludente che ha dato il via ad una rivoluzione tecnico-societaria. Nonostante il quinto posto in classificato saranno diversi i rossoneri a partire per il Mondiale.

Milan, quanti partenti da Milanello: missione Mondiale

—  

La spedizione che partirà da Milanello costa ben dieci elementi al diavolo. Come riferito da Tuttosport, a guidar Neil gruppo ci sono Christian Pulisic (Stati Uniti) e Santiago Gimenez (Messico), seguiti da Adrien Rabiot e Mike Maignan (Francia), Luka Modric (Croazia) e Rafael Leao (Portogallo). A seguire poi anche i belgi De Winter e Saelemaekers, lo svizzero Jashari e l'ecuadoriano Estupinan.

LEGGI ANCHE

Con ben 10 convocati, il Milan risulta essere la squadra italiana con la maggior partecipazione dei propri tesserati ai Mondiali. Il distacco, infatti è netto. guardano un'ipotetica classifica, il Mila risulta essere al primo posto:

  • Milan (10)

  • Atalanta (7)

  • Inter (7)

  • Juventus (6)

  • Napoli (4)

  •  Torino (3)

    • In totale, la Serie A porterà ai mondiali circa 71 giocatori: numero importante che però è lontanissimo da quelli della Premier League: in Inghilterra, infatti, sono ben 200 i partenti per il mondiale. Purtroppo però, come tutti sappiamo, l'Italia non parteciperà alla competizione , di conseguenza i contingenti dei club grandi si sono assottigliati.

    In un momento in cui al Milan ci sono più punti interrogativi che certezze, il mondiale certifica che il valore della rosa del diavolo non è affatto basso, anzi. Con i giusti innesti La Rosa rossonera può solo che alzarsi di livello.

    Leggi anche
    Caos Milan, situazione prestiti e addi: ecco chi saluterà i rossoneri
    Da Gabbia, Ricci e Bartesaghi a Camarda, Zeroli e Comotto: il Milan riparte dagli italiani

    © RIPRODUZIONE RISERVATA