A riempire di punti interrogativi quello che sarà il mercato del Milan sono le uscite di alcuni pezzi pregiati. L'addio di Leao è ormai certo e, assieme a lui, potrebbe unirsi anche Luka Modric. Il centrocampista croato ha già lanciato dei messaggi che potrebbero far pensare ad un addio vicino, ma la rivoluzione non si ferma qua: