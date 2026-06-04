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Caos Milan, situazione prestiti e addi: ecco chi saluterà i rossoneri

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Milan, con il ritorno in Europa League servono rinforzi: ecco gli addii dei rossoneri e coloro che potranno, invece, avere una seconda chance
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Si prospettano gironi di altissima tensione a Casa Milan. La dirigenza, o quel che ne rimane. si trova davanti ad una vera r propria urgenza: ricostruire una rosa competitiva per il futuro, ma il tempo scorre e siamo ad inizio giugno senza delle vere e proprie certezze.

Milan, il tempo scorre: tra dirigenza e mercato

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Come riferito dal Corriere dello Sport, ad alimentare il tutto c'è anche il fattore Europa League: il Milan, infatti, dovrà giocare di giovedì sera, affrontando un programma settimanale logorante per quanto riguarda il campionato. Proprio per questo motivo, la rosa dovrà essere più profonda: la dirigenza dovrà consegnare alla UEFa una lista con ben 25 giocatori rispetto ai 19 soliti della scorsa stagione.

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A riempire di punti interrogativi quello che sarà il mercato del Milan sono le uscite di alcuni pezzi pregiati. L'addio di Leao è ormai certo e, assieme a lui, potrebbe unirsi anche Luka Modric. Il centrocampista croato ha già lanciato dei messaggi che potrebbero far pensare ad un addio vicino, ma la rivoluzione non si ferma qua:

  • Loftus-Cheek e Fofana: entrambi vicini alla cessione, la mediana perderà molta fisicità

  • Rabiot: con l'addio di Allegri, il francese potrebbe salutare.

  • Maignan: anche il portiere dei blues potrebbe salutare, con diverse offerte sul piatto.

    • I prestiti: chi torna a Milanello?

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    Un capitolo ancora a parte, invece, è quello dei prestiti. Nelle prossime settimane la società dovrà effettuare altre scelte importanti che riguardano proprio la permanenza di determinati giocatori che, non riscattati dai club in prestito, faranno ritorno a Milanello. I fari, attualmente, sono puntati su 5 giocatori:

  • Bennacer: dovrebbe tornare a Milanello dopo le esperienze con Marsiglia e Dinamo Zagabria

  • Musah: non riscattato dall'Atalanta, sole 5 presenze da titolare, farà ritorno a Milanello.

  • Terracciano: rientrerà in rossonero dopo la retrocessione della Cremonese in B

  • Bondo:: stessa storia di Terracciano.

  • Chukwueze: rientrerà dal prestito temporaneo.

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