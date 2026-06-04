A riempire di punti interrogativi quello che sarà il mercato del Milan sono le uscite di alcuni pezzi pregiati. L'addio di Leao è ormai certo e, assieme a lui, potrebbe unirsi anche Luka Modric. Il centrocampista croato ha già lanciato dei messaggi che potrebbero far pensare ad un addio vicino, ma la rivoluzione non si ferma qua:
I prestiti: chi torna a Milanello?—
Un capitolo ancora a parte, invece, è quello dei prestiti. Nelle prossime settimane la società dovrà effettuare altre scelte importanti che riguardano proprio la permanenza di determinati giocatori che, non riscattati dai club in prestito, faranno ritorno a Milanello. I fari, attualmente, sono puntati su 5 giocatori:
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