Milan, Moncada scalza Maldini ed acquista sempre più potere

MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, parlando di Milan, ha evidenziato il probabile arrivo di Ralf Rangnick in rossonero con il doppio ruolo di allenatore e uomo-mercato porterebbe all’addio di Paolo Maldini, attuale direttore tecnico, al club di Via Aldo Rossi.

Il declassamento di Maldini, per la ‘rosea‘, comincerebbe già a palesarsi in questo periodo giacché diverse pratiche, soprattutto di calciomercato, starebbero passando prima dalla scrivania di Geoffrey Moncada e soltanto successivamente per quella di Maldini. Moncada, attuale responsabile dell’area scout del Milan, starebbe quindi acquisendo sempre più potere e, di fatto, starebbe operando da ‘direttore sportivo ombra‘ per i rossoneri.

Moncada, ha sottolineato il quotidiano sportivo nazionale, starebbe scandagliando in questi giorni il mercato della Ligue 1 francese, un territorio che conosce molto bene per aver portato il Monaco a tanti successi grazie ai giovani talenti da lui scoperti. I profili ricercati da Moncada per il Milan sono talenti dai 18 ai 23 anni ma non alle prime armi: nel curriculum vengono richieste almeno una ventina di partite tra i professionisti e determinate caratteristiche tecniche e tattiche.

Tra queste, il saper verticalizzare il gioco, che deve essere veloce e semplificato: qualità che fanno inevitabilmente pensare allo stile di Rangnick. Questi criteri per la ricerca di nuovi acquisti sarebbe logicamente avallata dal fondo Elliott Management Corporation, proprietario del Milan, poiché, puntando su giocatori giovani dall’alto margine di crescita, in futuro potrebbero generarsi ricche plusvalenze per le casse della società.

Moncada, ha concluso 'La Gazzetta dello Sport', avrebbe già annotato sul suo taccuino una mezza dozzina di nomi che fanno al caso del Milan, ma l'emergenza coronavirus, per ora, ha rallentato qualsiasi mossa concreta dei rossoneri sui calciatori. Bisognerà capire quali saranno i giocatori abbordabili anche in funzione dei numeri in bilancio.