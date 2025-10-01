Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, una gradita novità che riguarda Gabbia potrebbe verificarsi a breve giro di posta

ULTIME MILAN NEWS

Milan, una gradita novità che riguarda Gabbia potrebbe verificarsi a breve giro di posta

Milan, una gradita novità che riguarda Gabbia potrebbe verificarsi a breve giro di posta
Matteo Gabbia, classe 1999, difensore del Milan, ha disputato un ottimo avvio di stagione con i rossoneri di Massimiliano Allegri nel ruolo di centrale della retroguardia a tre del tecnico livornese. Ecco le ultime news che lo riguardano
Daniele Triolo Redattore 

La Nazionale Italiana del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso scenderà in campo due volte nei prossimi giorni. Sabato 11 ottobre, a Tallinn, per Estonia-Italia (ore 20:45) e, successivamente, martedì 14 ottobre, a Udine, per Italia-Israele (alla medesima ora).

Torna l'Italia di Gattuso: Gabbia tra i convocati?

—  

Entrambe le partite, come noto, sono appuntamenti del Gruppo I della zona europea delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Per la duplice occasione, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, l'ex rossonero Gattuso potrebbe dare spazio a tre giocatori nel nuovo giro di convocazioni dopo quello dello scorso mese di settembre.

LEGGI ANCHE

Le novità, per la 'rosea', potrebbero essere Federico Chiesa, che si sta ritagliando uno spazio importante nel Liverpool di Arne Slot, in Inghilterra; poi Bryan Cristante, un titolarissimo della mediana della Roma anche con il nuovo allenatore Gian Piero Gasperini e, infine, Matteo Gabbia.

Fulcro della difesa del Milan, sta giocando ad alti livelli

—  

LEGGI ANCHE: Tare ci prova: clamorosa novità su Lewandowski. Pronto il ‘Modric-bis’? E l’ostacolo stipendio … >>>

Il difensore del Milan, classe 1999, è diventato un punto fermo della retroguardia a tre della squadra di Massimiliano Allegri. Si sta disimpegnando molto bene da centrale, comandando il reparto con autorità e annullando qualsiasi avversario si presenta al suo cospetto. La convocazione in azzurro rappresenterebbe, per lui, un giusto premio per quanto sta facendo vedere sul campo in ogni partita.

Leggi anche
Juventus-Milan, Leao scalpita per tornare titolare: ci riuscirà? La sensazione odierna
Modric, numeri fantastici dopo un mese di Milan. Dati possibili grazie a queste buone abitudini

© RIPRODUZIONE RISERVATA