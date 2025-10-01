Le novità, per la 'rosea', potrebbero essere Federico Chiesa , che si sta ritagliando uno spazio importante nel Liverpool di Arne Slot , in Inghilterra ; poi Bryan Cristante , un titolarissimo della mediana della Roma anche con il nuovo allenatore Gian Piero Gasperini e, infine, Matteo Gabbia .

Il difensore del Milan, classe 1999, è diventato un punto fermo della retroguardia a tre della squadra di Massimiliano Allegri. Si sta disimpegnando molto bene da centrale, comandando il reparto con autorità e annullando qualsiasi avversario si presenta al suo cospetto. La convocazione in azzurro rappresenterebbe, per lui, un giusto premio per quanto sta facendo vedere sul campo in ogni partita.