Le novità, per la 'rosea', potrebbero essere Federico Chiesa, che si sta ritagliando uno spazio importante nel Liverpool di Arne Slot, in Inghilterra; poi Bryan Cristante, un titolarissimo della mediana della Roma anche con il nuovo allenatore Gian Piero Gasperini e, infine, Matteo Gabbia.
Fulcro della difesa del Milan, sta giocando ad alti livelli—
Il difensore del Milan, classe 1999, è diventato un punto fermo della retroguardia a tre della squadra di Massimiliano Allegri. Si sta disimpegnando molto bene da centrale, comandando il reparto con autorità e annullando qualsiasi avversario si presenta al suo cospetto. La convocazione in azzurro rappresenterebbe, per lui, un giusto premio per quanto sta facendo vedere sul campo in ogni partita.
