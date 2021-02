Milan, Mandzukic out per l’Europa League: le sue condizioni | News

Milan, problemi muscolari per Mandzukic

Mario Mandzukic, attaccante del Milan, non prenderà parte alla sfida contro la Stella Rossa di giovedì, ore 21:00, a ‘San Siro‘, valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Lo ha riferito ‘La Gazzetta dello Sport‘ questa mattina in edicola.

Mandzukic, infatti, che già non era stato convocato per il derby di domenica, ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Difficilmente, dunque, il centravanti croato, classe 1986, recupererà in tempo per dopodomani. Con Mandzukic out, Jens Petter Hauge ‘tagliato’ dalla lista UEFA e Daniel Maldini ancora acciaccato, si restringono, pertanto, le opzioni in avanti per il tecnico Stefano Pioli.

Zlatan Ibrahimović dovrebbe riposare giovedì, almeno all'inizio, in occasione di Milan-Stella Rossa. Lo svedese, in tal caso, dunque, lascerebbe il ruolo di prima punta a Rafael Leão, con Alexis Saelemaekers, Hakan Çalhanoğlu ed Ante Rebić alle sue spalle.