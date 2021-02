GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 23 febbraio 2021

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, martedì 23 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri, sempre più primi in vetta alla classifica di Serie A, volano grazie alla coppia di attaccanti Romelu Lukaku–Lautaro Martínez. Ed il loro tecnico sta riuscendo a fare meglio di qualche illustre predecessore.

Poi, spazio alla Juventus, che, ieri sera, all’Allianz Stadium di Torino, ha battuto 3-0 il Crotone nel ‘Monday Night‘ del 23° turno di campionato. Doppietta di Cristiano Ronaldo e gol di Weston McKennie. I bianconeri non vogliono mollare la corsa Scudetto.

Si parla, quindi, di Zlatan Ibrahimović, attaccante del Milan, che ieri ha ricevuto il Tapiro d'Oro e di Lazio-Bayern Monaco di Champions League, in programma stasera all'Olimpico.