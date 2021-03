Milan-Manchester United: partita speciale per l’ex Dalot | News

Milan-Manchester United: Dalot si gioca la conferma in rossonero

Diogo Dalot, classe 1999, terzino portoghese, potrebbe giocare titolare, a destra, in Milan-Manchester United, gara degli ottavi di finale di Europa League in programma domani sera, ore 21:00, a ‘San Siro‘. Sempre ammesso che, ovviamente, Davide Calabria (che comunque va verso la convocazione) non recuperi in pieno per il match.

Lo ha ricordato ‘il Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, il quale, al contempo, ha sottolineato come questa gara europea sia una partita molto speciale per Dalot, che il Manchester United, proprietario del suo cartellino, ha girato al Milan in prestito secco durante la scorsa estate di calciomercato.

Finora Dalot ha disputato una stagione tra alti e bassi, alternandosi tra la fascia destra e quella sinistra della retroguardia rossonera. Ma è proprio in questa fase dell’annata che il numero 5 lusitano si gioca una possibile conferma nel Milan del 2021-2022. L’Europa League, d’altronde, lo ha sempre visto protagonista, con 8 gare da titolare su 9 disputate in totale.

E domani sera, contro il ‘suo’ Manchester United, Dalot potrebbe essere chiamato a far vedere di meritare la conferma nell’organico di mister Stefano Pioli. Milan, le rivelazioni di Maldini su Boban e Rangnick >>>