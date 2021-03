Milan-Manchester United 0-1, la moviola: c’era un rigore su Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic atterrato al 94' di Milan-Manchester United da Aaron Wan-Bissaka: il penalty avrebbe mandato il match ai supplementari

Zlatan Ibrahimovic atterrato al 94' da Aaron Wan-Bissaka in Milan-Manchester United 0-1 . Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola , questo è un episodio che avrebbe potuto cambiare le sorti del match e della qualificazione ai quarti di finale di Europa League .

Il posizionamento dell'arbitro della partita, il tedesco Felix Brych, è corretto, appena fuori dall'area di rigore. Ma, per la 'rosea', la valutazione dell'intensità del contatto lascia più di un dubbio. Wan-Bissaka è in ritardo, usa le mani per trattenere Ibrahimovic. Poi c'è anche un incrocio tra le gambe, una specie di 'sgambetto'.