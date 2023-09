Milan, l’intesa tra Loftus-Cheek e Pulisic è una garanzia sulla destra

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del Milan , ha ricordato come Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic occupino la fascia destra nel 4-3-3 di mister Stefano Pioli sostenendosi a vicenda. RLC, da mezzala di centrocampo, difende e protegge le giocate dello statunitense, il quale ricambia lasciando all'amico lo spazio per inserirsi da dietro.

Milan, con Loftus-Cheek e Pulisic la destra è in buone mani

Un feeling che, in occasione del gol di Pulisic in Milan-Torino 4-1, è stato evidente, con un triangolo perfettamente riuscito con Loftus-Cheek. L'intesa tra i due va oltre, però, le geometrie e la tattica. I due hanno già trascorso tre stagioni insieme a Londra, nel Chelsea, e, in estate, si sono ritrovati fianco a fianco anche in questa nuova esperienza in maglia rossonera.