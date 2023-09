Milan, le magie di Leao nella notte spettacolare del suo Portogallo

Ieri sera il Portogallo del Commissario Tecnico Roberto Martínez ha battuto per 9-0 il Lussemburgo allo stadio 'São João da Venda' in Algarve: in una serata così, ha evidenziato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Rafael Leao, attaccante del Milan, si è divertito molto. Ha offerto numeri, colpi di tacco, dribbling, corsa. Ma ad intermittenza.