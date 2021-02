Milan, lieve fastidio al polpaccio per Ibrahimovic | News

Milan, non c’è preoccupazione per Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha lasciato il campo al 75′ di Milan-Inter 0-3, il derby di Milano di ieri a ‘San Siro‘, sostituito da Samu Castillejo. Il centravanti svedese, classe 1981, come dichiarato dal tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha avvertito un lieve fastidio al polpaccio che gli impediva di scattare.

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha riferito come, però, le condizioni di Ibrahimovic non destino preoccupazione. Nella giornata di oggi il numero 11 rossonero sarà comunque valutato dallo staff medico del club di Via Aldo Rossi. Via Meïte, il sostituto arriva dal Brasile? Vai alla news >>>