GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 22 febbraio 2021

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 22 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con lo ‘strapotere Inter‘. I nerazzurri, grazie alla doppietta di Lautaro Martínez ed alla rete di Romelu Lukaku, battono 0-3 il Milan nel derby e volano a +4 in classifica in Serie A. Sprint Scudetto per la squadra di Antonio Conte.

A Bergamo il Napoli perde 4-2 in casa dell’Atalanta ed è in ansia per Victor Osimhen: il nigeriano cade a terra, sbatte male la testa, perde i sensi più volte e viene portato di corsa in ospedale. Stasera si concluderà il 23° turno di campionato con il posticipo tra Juventus e Crotone.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>