Milan-Lecce, Fonseca cerca lo step successivo e la vetta in Serie A

Il Milan, come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', non vede la vetta della Serie A dal 7 ottobre 2023, Fonseca era stato primo l’ultima volta nel 2018-19 con lo Shakhtar. Con una vittoria contro il Lecce, i rossoneri raggiungerebbero la capolista Torino e, almeno per una notte. Prima del derby, sembrava un'ipotesi folle, con il futuro di Fonseca in bilico. Tornare in testa alla classifica potrebbe essere fondamentale per la testa e per il fattore psicologico. Fonseca continua a pensare allo Scudetto.