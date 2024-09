Milan, Agresti: “Metamorfosi incredibile. Morata e Fofana indispensabili”

Il Milan batte per 3-0 il Lecce trovando la terza vittoria di fila in campionato. Una conferma importante dopo la prova convincente nel derby. Il giorno dopo arrivano le inevitabili analisi sulla partita di San Siro. Stefano Agresti, noto giornalista, ha scritto un pezzo per 'La Gazzetta dello Sport' elogiando il lavoro di Fonseca e di due giocatori in particolare: Fofana e Morata. Ecco il suo pensiero.