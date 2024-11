Milan, Leao: giocate mai viste! E si candida a erede di Cristiano Ronaldo

Rafael Leao sembra un nuovo giocatore dopo la panchina contro il Napoli. Ne parla 'La Gazzetta dello Sport' che parte dalle scelte di Fonseca : con l'allenatore del Milan stiamo vedendo cose diverse da Leao. Nel suo gol col Portogallo ( GUARDA QUI ), palla recuperata in un’azione di ripiegamento quasi da terzino destro, corsa a tutto campo, passaggio in profondità a Nuno Mendes , inserimento centrale e gol di testa, un’altra abilità che Leao aveva finora tenuto nascosta . Dopo aver tentato l’incornata vincente al Bernabeu, e aver esaltato i riflessi di Lunin, due sere fa Rafa ce l’ha fatta.

«Ha dimostrato di essere quello che è, uno dei migliori giocatori al mondo nello sfruttamento degli spazi e nei duelli uno contro uno. Non ci sono molti giocatori capaci di creare l’occasione che si è creato lui». Come scrive il quotidiano, Leao si candida ad essere uno degli eredi di Cristiano Ronaldo per la Nazionale. Questo con Milan-Juventus sempre nel mirino. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Emerson Royal delude? Pronto il colpo dalla Bundesliga