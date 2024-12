Rafael Leao non è l'unico a non aver mai trovato il feeling con Paulo Fonseca al Milan: ecco tutti i protagonisti di questa vicenda

Uno dei motivi per cui il Milan ha deciso di sollevare dall'incarico Paulo Fonseca, anche se non è certo l'unico e forse neanche il più importante, è la mancanza di feeling con buona parte del gruppo squadra. Alcuni episodi sono ben noti ed alla luce del sole, come la scelta di usare bastone e carota con Rafael Leao. Oppure la decisione di applicare lo stesso trattamento con Theo Hernandez, per cui forse ci è voluto più tempo. Ad analizzare tutti questi casi ci hanno pensato i colleghi del quotidiano 'Tuttosport', nell'edizione in edicola questa mattina.