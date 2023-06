NEWS MILAN, Leao ufficiale il rinnovo: asset fondamentale

Ora tocca a Maignan

È stata una trattativa lunga e faticosa, continua il Corriere, con troppi soggetti che hanno aumentato la confusione e rallentato la firma, ma alla fine anche Leao ha fatto la scelta giusta, dal punto di vista personale: al Milan potrà ancora crescere e finalmente i rossoneri, hanno il coltello dalla parte del manico in una possibile cessione futura. Il prossimo dossier è quello di Maignan: guadagna 2,8 milioni fino al 2026, ma dopo queste due strepitose stagioni serve un aumento per scacciare i molti pretendenti. Una trattativa vera ancora non è stata avviata, ma c'è fiducia: ha già detto di voler restare a lungo.