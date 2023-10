Milan, Ravelli: “Pioli gestisce la panchina lunga. Rossoneri come una marea”

"Nel tè caldo dell’intervallo il Milan trova gli additivi per ricominciare con tutto un altro ritmo e un’altra convinzione, cresce con una certa inesorabilità come una marea, soprattutto in velocità e precisione...Il gol d’istinto e di stinco di Pulisic (che poi dopo un’azione identica colpisce meglio ma trova Provedel) e il raddoppio di Okafor (alla seconda rete di fila) arrivano su due assist di Leao, trasformato nella ripresa. Se il portoghese è il faro, anche questo sabato del villaggio pallonaro ha messo in chiaro che le rose ampie — e la loro gestione — saranno la chiave della stagione: Adli regista disciplinato, ma anche capopopolo e all’occorrenza mazzolatore (dev’essersi stufato di sentirsi dire che è troppo gentile) dopo un intero anno ai margini, Kjaer titolare al posto di Thiaw, Musah che entra bene alla mezz’ora per Loftus-Cheek infortunato, Florenzi decisivo e Okafor goleador sono la dimostrazione che Stefano Pioli ha una padronanza assoluta della sua panchina lunga". LEGGI ANCHE: Adli pareri discordanti, ma San Siro ha già parlato