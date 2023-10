Milan-Lazio 2-0, Leao si accende: resta l’uomo in più dei rossoneri

Milan, Leao lancia segnali

Due vittorie post derby, si legge, targate Rafa Leao. Il Milan aveva bisogno di un segnale per rialzarsi e lo ha avuto dalla sua stella: contro la Lazio due strappi mettendo in mezzo due palloni che Pulisic prima e Okafor poi hanno solamente dovuto spingere in porta. Una doppietta di assist per salire così a quota tre passaggi vincenti: Leao è partito forte, confermandosi l’uomo in più del Milan. Rafa resta l'arma più forte dei rossoneri. Quando è in giornata non è marcabile. Il suo limite resta la continuità. A beneficiare della giornata ispirata di Leao, ieri sono stati i suoi compagni di reparto, prima Pulisic e poi Okafor, al secondo gol consecutivo dopo quello realizzato a Cagliari. Per lo statunitense ci sarà il ritorno a Dortmund in Champions contro il Borussia. LEGGI ANCHE: Milan-Lazio, vittoria pesante per i rossoneri. Ecco i motivi